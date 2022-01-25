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Владивосток24 января 2022 23:57

За сутки в Приморье зафиксировали еще 382 случая коронавируса

Ежедневная заболеваемость продолжает увеличиваться
Руслан НОВИКОВ
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Привито порядка 950 тысяч жителей

Привито порядка 950 тысяч жителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье за минувшие сутки еще 382 человека заразились коронавирусом. Всего за период пандемии зафиксировали 109 722 случая заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выздоровели 401 человек, 93 456 всего. К сожалению, скончались еще пятеро жителей, всего болезнь унесла жизни 1 677 жителей.

Привито как минимум первым компонентом вакцины 949 216 человек. За минувшие сутки вакцинировались еще 3 028 жителей.

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