Производство сурими РРПК получило высокую оценку ключевого партнера в Японии

Супертраулер «Владимир Лиманов». Фото: Русская Рыбопромышленная Компания

Эксперт компании Daisui, ключевого партнера Русской Рыбопромышленной Компании по продажам сурими на японском рынке, провел оценку производства сурими РРПК. По итогам 30-дневной работы на борту супертраулера «Владимир Лиманов» исполнительный директор Daisui Киничиро Фуруно высоко оценил как применяемые технологии, так и качество продукта.

По словам господина Фуруно, оборудование для производства сурими нового поколения, работающее на супертраулере РРПК, позволяет снизить трудозатраты, эффективно использовать производственные площади, оптимизировать управление производственным процессом. Высокий уровень безопасности обеспечивается за счет использования производственных линий закрытого типа, исключающих попадание посторонних предметов. Строгое соответствие санитарным требованиям обеспечивается системой CIP (очистки на месте), которой оснащены требующие очистки механизмы.

– Производственный процесс организован на высоком уровне, позволяющем стабильно производить сурими, которое является безопасным и качественным сырьем для продуктов питания, – отметил господин Фуруно. – При этом я вижу потенциал для дальнейшего совершенствования, для интеграции лучших практик и подходов японских производителей, японской культуры производства сурими. С нашим опытом и наработками специалисты РРПК познакомились в рамках обучающих семинаров, которые мы организовали на борту и продолжаем проводить, чтобы удовлетворить энергичные устремления российской команды. Могу сказать, что технологии, позволяющие обеспечить целевое качество и объем производства, а также технологии эффективного использования ресурсов совершенствуются день ото дня.

Производство сурими на борту супертраулера. Фото: Русская Рыбопромышленная Компания

Господин Фуруно отметил высокое качество сурими производства РРПК – как премиального (А, АА), так рядового (В, С) сортов. При этом, как подчеркнул эксперт, «качество рядового продукта близко к премиальному и превосходит имеющиеся требования».

Продажи сурими РРПК уже стартовали в Японии. По словам господина Фуруно, продукт компании начал приобретать хорошую репутацию на японском рынке, который отличается многолетней историей производства и потребления замороженного сурими, а также строгим подходом к оценке его качества.

– Думаю, что сурими РРПК будет хорошо принято не только в Японии, но и в мире, – считает президент и генеральный директор Daisui Иичиро Ямахаши. – Компания будет одним из крупнейших производителей данного продукта. Daisui, со своей стороны, направит усилия на его продвижение и продажи, обладая передовой экспертизой в области качества продукта, структуры и объемов спроса. Мы будем поступательно наращивать присутствие на рынке и повышать узнаваемость своего имени.

Соглашение c Daisui о сотрудничестве в развитии продаж продукции из сурими РРПК на рынке Японии подписано в конце 2021 года. В соответствии с соглашением Daisui становится стратегическим партнером РППК по продажам и продвижению сурими на японском рынке. В свою очередь РРПК становится стратегическим поставщиком сурими минтая для Daisui. Стороны рассчитывают занять лидирующие позиции на рынке сурими из минтая в Японии.

Ранее высокую оценку сурими РРПК получило от российских партнеров компании. Специалисты дальневосточного производителя морепродуктов АО «КВЭН», одного из первых покупателей сурими Русской Рыбопромышленной Компании, отметили, что продукт РРПК отличается высоким качеством и по своим химико-биологическим показателям не уступает японскому.

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