Фура с газовыми баллонами рухнула с косогора на припаркованные машины во Владивостоке

Фото: patrokl.info

Грузовик с газовыми баллонами со стройки ЖК на Североморской улице сорвался с косогора и рухнул на Сочинскую. Большегруз упал на припаркованные машины. Место огорожено лентами, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Об этом сообщили в социальных сетях. Жильцов предупреждают: приближаться запрещено. Десяток емкостей газа уже убрали из-под машины, но очевидцы в соцсетях пишут, что идет утечка.

- Грузовик был загружен баллонами, может, пропан или кислород, шипит, слышно, - сказал автор видео за кадром.

В пресс-службе МЧС заявили, что, по предварительным данным, баллоны содержат кислород. На место направлены пожарные.

В ноябре аналогичная ситуация произошла на Пушкинской, большегруз замял несколько автомобилей.

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