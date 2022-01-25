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Владивосток25 января 2022 2:59

Без паники, все под контролем: людей в форме заметили возле Дальрыбвтуза

Жители Владивостока сняли на видео бойцов Росгвардии и полицейских в центре города
Екатерина ТИХАЯ
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В Росгвардии рассказали, что их бойцы делали в центре Владивостока.

В Росгвардии рассказали, что их бойцы делали в центре Владивостока.

Фото: Комсомольская правда

Жители Владивостока сняли на видео сотрудников Росгвардии и полиции возле центральной площади, которые «штурмуют» Дальрыбвтуз на улице Светланской, 25 и 27. Только паниковать не нужно, «Комсомолка» выяснила, что в университете проходят плановые тактико-специальные занятия.

Тактика, алгоритмы и легенда учений не разглашаются, так как относятся к служебной информации, пояснили корреспонденту издания в пресс-службе Росгвардии.

Также собеседник журналиста добавил, что занятия в рамках защиты объектов проводятся регулярно в разных районах Владивосток, просто именно в центре действия правоохранителей попадают в поле зрения жителей и гостей города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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