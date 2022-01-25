Порядка 580 тысяч пенсионеров получат в 2022 году выплату от губернатора

В 2022 "губернаторскую тысячу" решили выплачивать ко дню праздника Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Приморье 580 тысяч жителей, получающих пенсию по возрасту, могут получить "губернаторскую тысячу". Выплата приурочена к международному Дню пожилого человека, который в России отмечается 1 октября.

- Большинству получателей выплата будет предоставлена беззаявительно в сентябре. Это касается тех пенсионеров, сведения о которых имеются в органах социальной защиты, - уточнили в пресс-службе краевого правительства.

При этом если сведений нет, подать заявку придется самостоятельно. Сделать это можно до 1 сентября 2022 года, в крайнем случае - до 30 ноября 2022 года. Такая выплата появилась в Приморье с 2004 года.

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