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Владивосток25 января 2022 3:41

Порядка 580 тысяч пенсионеров получат в 2022 году выплату от губернатора

Она приурочена к международному Дню пожилого человека, но некоторым подать заявление нужно самостоятельно
Ростислав САХАЛИНОВ
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В 2022 "губернаторскую тысячу" решили выплачивать ко дню праздника

В 2022 "губернаторскую тысячу" решили выплачивать ко дню праздника

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Приморье 580 тысяч жителей, получающих пенсию по возрасту, могут получить "губернаторскую тысячу". Выплата приурочена к международному Дню пожилого человека, который в России отмечается 1 октября.

- Большинству получателей выплата будет предоставлена беззаявительно в сентябре. Это касается тех пенсионеров, сведения о которых имеются в органах социальной защиты, - уточнили в пресс-службе краевого правительства.

При этом если сведений нет, подать заявку придется самостоятельно. Сделать это можно до 1 сентября 2022 года, в крайнем случае - до 30 ноября 2022 года. Такая выплата появилась в Приморье с 2004 года.

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