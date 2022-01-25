"Горел зеленый". В Находке сбили пешехода в месте, где недавно произошло смертельное ДТП

Фото: принтскрин видео, newsnhk

В Находке еще один водитель сбил девушку на пешеходном переходе на Заводской. Было почти светло: около восьми часов утра. Горел зеленый свет светофора.

Пострадавшей удалось выжить, однако из-за удара она получила серьезные травмы. Кадры не для слабонервных: тело буквально отскочило от капота машины.

- Я это видела, она так кричала... Очень жалко, - написала очевидец в соцсети, где опубликовали видео.

Напомним, 24 января трагическое ДТП случилось практически в том же месте на Заводской улице. 82-летняя женщина переходила дорогу по "зебре", водитель на Chrysler cбил пенсионерку и скрылся. В отделе полиции он признался в содеянном.

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