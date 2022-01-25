Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток25 января 2022 4:17

"Горел зеленый". В Находке сбили пешехода в месте, где недавно произошло смертельное ДТП

Два дня назад в аварии на Заводской погибла 82-летняя женщина
Ростислав САХАЛИНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: принтскрин видео, newsnhk

Фото: принтскрин видео, newsnhk

В Находке еще один водитель сбил девушку на пешеходном переходе на Заводской. Было почти светло: около восьми часов утра. Горел зеленый свет светофора.

Пострадавшей удалось выжить, однако из-за удара она получила серьезные травмы. Кадры не для слабонервных: тело буквально отскочило от капота машины.

- Я это видела, она так кричала... Очень жалко, - написала очевидец в соцсети, где опубликовали видео.

Напомним, 24 января трагическое ДТП случилось практически в том же месте на Заводской улице. 82-летняя женщина переходила дорогу по "зебре", водитель на Chrysler cбил пенсионерку и скрылся. В отделе полиции он признался в содеянном.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.