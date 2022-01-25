Перегистрация очереди в детсады для детей 2020 года рождения началась во Владивостоке

Набор идет в группы 2-3 лет. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Родителям детей 2020 года рождения следует пройти перерегистрацию, чтобы получить путевку в детский сад. Это необходимо для открытия групп детей 2-3 в следующем году, пояснили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Перерегистрация уже доступна родителям и закончится 15 марта. Обратиться можно со вторника по пятницу (с 9:00 до 16:00) по телефонам: Ленинский и Первореченский районы - 8 (423) 253-47-04, Первомайский, Советский и Фрунзенский районы - 8 (423) 253-44-51.

- Кроме того, всем детям 2019 года рождения, состоящим на учёте для получения путевки в детский сад Владивостока, будут предложены места с 1 сентября 2022 года, - добавили в пресс-службе.

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