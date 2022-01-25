Два жильца малосемейки в Приморье скончались при пожаре из-за позднего звонка на пульт МЧС

Фото: пресс-служба МЧС Приморья

Дознаватели МЧС Приморья расследуют возникновение трагического пожара в Находке. Сообщение поступило 25 января в 11:42. Загорелась комната в пятиэтажном малосемейном доме на Спортивной - два человека скончались.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Приморья. специалисты прибыли спустя пять минут после звонка, однако в ходе тушения нашли тело мужчины 1967 года рождения и мужчину на лестничной клетке - 1958 года рождения. Комнатка второго этажа объят пламенем, коридоры и лестничные марши на 3,4 и 5 этажах были задымлены. Пять человек эвакуировали с помощью автолестницы. Всего было привлечено 5 единиц техники и 13 специалистов.

- В результате пожара огнем полностью уничтожена комната на втором этаже на общей площади 15 кв.м. Фактором способствующим развитию пожара стало его позднее обнаружение, - уточнили в пресс-службе.

На месте также работают следователи краевого Следкома. Обстоятельства, виновники и причины уточняются.

Напомним, масштабный пожар произошел в Артеме на выходных, погибли два человека. Еще двое приморцев не смогли пережить трагический пожар в тепловом коллекторе - отравились угарным газом.

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