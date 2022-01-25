ДРСК устанавливает многофункциональные приборы учета в Надеждинском районе Приморья

Надеждинский район. Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) осуществляют установку интеллектуальных приборов учета в Надеждинском районе Приморья.

Новые приборы учета уже установлены в селах Прохладное, Вольно-Надеждинское, Кневичи, Кипарисово, Кипарисово-2, а также в поселках Соловей-Ключ, Де-Фриз, Новый, Раздольное и Зима Южная. Всего в 2022 году в Надеждинском районе планируется установить 1260 приборов учета.

– Это приборы нового поколения. Они смогут уведомлять потребителей наших населенных пунктов о превышении потребляемой мощности, что позволит обеспечить качественное предоставление услуги. Радует тот факт, что установка осуществляется за счет компании, то есть бесплатно для нас, потребителей. Мы очень довольны! Благодарим энергетиков ДРСК за их работу, – поделилась мнением жительница поселка Соловей-Ключ, ТСН «Серебрянка» Олеся Трофимова.

Новые приборы учета максимально защищены от возможности хищений электроэнергии и могут использоваться в составе автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии для передачи измеренных параметров в диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии. Также счетчик способен контролировать потребляемую мощность согласно технических условий подключения к сетям АО «ДРСК». Если потребление заявленной в договоре мощности превышено, то срабатывает защита, и прибор учета ограничивает нагрузку недобросовестных потребителей на 30 минут, после чего автоматически возобновляет подачу электроэнергии. К примеру, в структурном подразделении Приморские центральные электрические сети в тех населенных пунктах, где уже установлены новые приборы учета, значительно снизились потери в сетях, потребители стали обращать внимание на договорную мощность. Как результат, произошла стабилизация уровня напряжения.

Прибор учета. Фото: АО «ДРСК»

По югу Приморья приборы учета уже установлены в Партизанском, Надеждинском, Лазовском, Хасанском и Шкотовском районах Приморья, а также в Находкинском и Артемовском городском округе. За 2021 год энергетики ДРСК по структурному подразделению Приморские южные электрические сети установили более двух тысяч интеллектуальных приборов учета. В 2022 году планируется установить 4173 прибора учета.

Напомним, что с 1 июля 2020 года, согласно 522 ФЗ РФ ответственность за установку и обслуживание приборов учета электроэнергии ложится на сетевые организации. То есть все затраты по покупке и установке электросчетчиков компания берет на себя.

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