В Приморье объяло пламенем столярный цех, крышу частично уничтожило

При пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС Приморья

В Находке загорелась крыша склада, в котором находился столярный цех. О пожаре рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе МЧС Приморья.

Возгорание произошло во вторник, 25 января. Около 12:00 пожарно-спасательной службе по телефону сообщили о пожаре складского помещения. У здания загорелась крыша, а сам склад использовался в качестве столярного цеха.

Спустя несколько минут специалисты были на месте. В это время у помещения горела часть кровли. Огонь уничтожил 20 квадратных метров крыши. К счастью, никто не пострадал и не погиб. Сейчас будут устанавливать причину возгорания, виновное лицо и ущерб.

По информации пресс-службы МЧС, пожар ликвидировали 8 человек и 2 единицы техники.

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