Средь бела дня? У водителя в Приморье за 20 минут спилили катализатор, пока тот был в ПФР

Фото: dps_artem
В Артеме беда случилась у владельца Toyota Prius. Водитель оставил автомобиль припаркованным на улице Лазо, пока сам находился в филиале Пенсионного фонда. За полчаса отсутствия, с 15 часов до 15:30, у владельца пропал катализатор.
Об этом сообщили в социальных сетях (dps_artem). Водитель ищет записи с видеорегистратора и тех, кто мог быть очевидцем произошедшего. В то же время многие приморцы в комментариях даже не верят, что такое возможно:
- Сигнализация разве не должна сработать?;
- Такое ощущение, что сами ждут, пока спилят, как это возможно? - пишут житель.
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