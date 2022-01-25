Циклон из Китая принесет в Приморье снег и сильный ветер

Фото: УКЛАДОВ Олег.

Предстоящей ночью, 26 января, китайский циклон переместится на Японское море. Об этом сообщает портал «Примпогода». В связи с этим синоптики прогнозируют снег и сильный ветер.

Минимальные температуры станут на 1 – 5 градусов выше минувшей ночи, 25 января, а днем в среду циклон, углубившись, сместится на северо-восток Японского моря. Из-за этого в Приморье увеличится давление, а на побережье усилится ветер. Также ожидается небольшой снег. Максимальные температуры немного понизятся, -6…-13°С, на побережье 0...-5°С.

В дальневосточной столице в среду, 26 января, в основном облачно, не исключен слабый снег. Днем усилится северо-западный ветер.

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