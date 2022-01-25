Во Владивостоке на карантин из-за коронавируса закрылись 11 групп детских садов и шесть классов в школах

Фото: ЛЕНЦ Мария.

По причине коронавируса во Владивостоке закрыто 11 групп в девяти детсадах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Еще шесть классов пяти школ переведены на дистанционный формат обучения. За минувшие сутки в городе зарегистрировано 244 заболевших.

В понедельник, 24 января, специалисты провели во Владивостоке рейд по соблюдению санитарных мер. Сотрудники мэрии, полиции и росгвардии проверили 77 транспортных средств, 42 объекта торговли и питания, три торговых центра, один кинотеатр, а также одну гостиницу.

Без нарушений, конечно же, не обошлось. Так, по данным ведомства, за нарушение масочного режима составлено 17 административных протоколов, два из них – по итогам проверок транспорта, 15 – организаций торговли и питания.

- Сейчас система здравоохранения и Правительство региона готовится к возможному росту числа заболевших в связи с распространением штамма «омикрон». Для того, чтобы в такой ситуации каждый гражданин мог записаться к врачу и получить помощь по новой коронавирусной инфекции, попасть в амбулаторный инфекционный центр, узнать их режим работы, вызвать врача на дом, создан единый номер 122, - обозначила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

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