Новые парковки появятся в центре Владивостока

Фото: ГУСЕЙНОВ Виктор.

Около 400 парковочных мест появится в центре дальневосточной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приморского края. Также появится возможность управлять платными парковочными местами в рамках пилотного проекта «Цифровое Приморье», который, как ожидается, начнет свою работу до 30 апреля.

На территории города реализуется один из важных сервисов – управление платными парковочными местами. Планируется, что во Владивостоке появится не менее 3 520 мест для парковок, в их числе и плоскостные парковки на улицах Светланская, Ивановская, Московская, Жигура, в районе Снеговая Падь. Не исключено, что со временем их станет больше. Об этом заявил глава Владивостока Константин Шестаков.

- До 30 апреля пилотным проектом запускаем сервис платного парковочного пространства на улицах Светланская, Фонтанная, Пологая, Прапорщика Комарова, Пограничная, на 395 машиномест.

«Цифровое Приморье» – это, по мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко, уникальный и важный проект, который позволит повысить качество среды проживания исходя из потребностей жителей края, и призван соблюсти заявленные сроки его реализации.

Так, в планах – установка автоматического контроля веса большегрузного транспорта, автоматизированные посты фиксации нарушений правил дорожного движения. В городах появятся «умные» светофоры, остановки, туристические киоски. Будет внедрена специальная система, которая позволит обеспечить своевременный вывоз отходов, единая карта жителя для получения всех мер социальной поддержки. Все это позволит улучшить качество жизни и повысить безопасность граждан. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Приморья Константин Волошин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.