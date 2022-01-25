Очередной мастер парковки во Владивостоке перегородил жильцам вход в подъезд

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus/

Очередной автомобилист и его уровень мастерства стали предметом для обсуждения в «Инстаграм». Водитель джипа наплевал на пешеходов и перегородил вход в подъезд.

По имеющейся информации, инцидент произошел возле дома по улице Давыдова, 35. «Мастер парковки», как назвали водителя иномарки в социальных сетях, поставил свой джип аккурат перед входом в подъезд. Пройти там, конечно, все равно можно, но пространства для этого все же мало.

Местные жители сфотографировали нарушителя и отправили фото в паблик «Инстаграм».

- Хоть там и хватает места для прохода, но это явное неуважение к жильцам, - прокомментировал случившееся пользователь соцсети.

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