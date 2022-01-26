Не поворачивайте туда: дорога в одном из районов Владивостока стала местом дрифта

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке в районе Эгершельда часть жителей остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. У некоторых отключили свет. Порыв трубы произошел на улице Нижнепортовой в районе, недалеко от железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили очевидцы. Дорога за Морским музеем покрыта ледяной коркой из-за порыва: жители призывают не поворачивать сюда.

Предположительно, авария произошла примерно в 7 часов утра. Обстоятельства уточняются.

ОБНОВЛЕНИЕ. По данным "Примводоканала", ремонтные работы закончат к 17:00. Почти весь район Эгершельда остался без холодной воды по следующим адресам:

Авраменко 2, 2-а, 2-б, 3, 5, 6, 8, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15, 15-а, 16, 17, 17-а; Бестужева 5, 6а, 8; Верхнепортовая 9, 9-а, 11, 30, 32, 36, 38, 40, 40-а, 41, 41-в, 43, 44, 44-а, 45-а, 46, 47, 47-а, 49, 50-а, 51, 54, 56, 56-а, 58-а, 62-а, 62-б, 64, 68-в, 64-а, 66, 68, 70, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 76, 76-а, 76-б, 78, 78-а; Импортная 15, 16, 17; Керченская 7, 7-а, 9, 9-а, 11; Крыгина 1, 3, 5, 5/7а, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 17-а, 19, 21, 23, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36-а, 37-а, 40, 42, 42-а, 49, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 55, 57, 59, 68, 68-а, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 82-а, 84, 84-а, 86, 86-в, 87, 88, 91, 91/93, 92, 94, 95, 96-в, 99, 99-а, 105, 105/1, 105/2, 111; Казанская 1, 2, 4, 4/6, 5, 5-а, 7, 9; Лукоморье 1, 4, 14; Лейтенанта Шмидта 1, 17, 17-а, 21, 29; Леонова 1, 20, 20-а, 20-б, 20-в, 21, 21-а, 22, 22-а, 25, 26, 27, 31, 33, 43, 54, 58, 62-д, 63, 64, 64-а, 66, 70, 79; Морозова 2, 4, 5, 6, 7, 7-а, 7-б, 8, 9, 10, 11-б; Перекопский пер, 3, 5, 7; Причал 62; Причальная 1; Пристанская; Полевая 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 11, 14; Пестеля 5; Парусная 7, 12; Паллады 7, 9, 11, 13; Розничная 1, 5, 17, 19, 19/10, 21, 23, 27, 29, 41, 43; Рейдовая 2; Софьи Перовской 1, 5-а, 9, 9-а; Самарская 3, 5, 8, 8-а, 8б, 8-в, 8-д, 10, 10-а, 10-в, 10-д, 18-б; Саратовская 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Стрельникова 3, 3-а, 3-б, 4, 4/6, 5, 5-а, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 10, 10-а, 10-б, 12, 14; Сипягина 4, 6, 8, 8а, 8/10, 10, 10-а, 12, 14, 14-а, 15, 17, 18, 18-в, 19, 20, 20-а, 20б, 21, 22, 22-в, 26, 28, 30, 30-а, 31, 32, 33, 34; Севастопольская 18; Симбирская 10, 11, 11-а, 12, 12/2, 13, 14, 17; Станюковича 1, 3, 10, 12, 13, 13-а, 14, 15, 16, 29-а, 31-а, 37, 39, 44, 46, 48, 48б, 49, 49-а, 52, 53, 54, 54-б, 54-г, 55, 56, 57, 57-а, 57/1, 57/2, 58, 60, 60-а, 60-б, 62, 64, 66, 77-а; Токаревская кошка 1, 3, 4, 46; Чернышевского; Ярославская 5, 9/1, 10, 11, 12, 12-а, 14, 18; Ялтинская 3-а, 5, 6, 6-а, 7, 8-а, 12, 14, 16-а, 18.

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