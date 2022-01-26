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Владивосток26 января 2022 0:32

Продолжается рост: обновленные данные по COVID-19 в Приморье

В Приморье коронавирусом за минувшие сутки заразились еще 401 человек
Руслан НОВИКОВ
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Загруженность ковидного коечного фонда сейчас - 95%

Загруженность ковидного коечного фонда сейчас - 95%

Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае не спадают темпы заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки инфекцией заразились еще 401 человек, всего зафиксировано 110 123 случая заражения.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Выздоровели за сутки еще 459 жителей, всего - 93 915 человек. Шестеро приморцев, к сожалению, скончались. Всего болезнь погубила 1 683 человека.

Продолжается кампания массовой вакцинации. Как минимум первым компонентом привились уже 952 917 человек, еще 3701 привились за минувшие сутки.

Во Владивостоке для ковид-больных развернули дополнительные койки в ВКБ №4.

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