Продолжается рост: обновленные данные по COVID-19 в Приморье

Загруженность ковидного коечного фонда сейчас - 95% Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае не спадают темпы заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки инфекцией заразились еще 401 человек, всего зафиксировано 110 123 случая заражения.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Выздоровели за сутки еще 459 жителей, всего - 93 915 человек. Шестеро приморцев, к сожалению, скончались. Всего болезнь погубила 1 683 человека.

Продолжается кампания массовой вакцинации. Как минимум первым компонентом привились уже 952 917 человек, еще 3701 привились за минувшие сутки.

Во Владивостоке для ковид-больных развернули дополнительные койки в ВКБ №4.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.