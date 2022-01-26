Из-за аварии во Владивостоке некоторые дома остались без горячего водоснабжения

Неполадка устраняется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке из-за прорыва трубы водоснабжения отключили горячую воду в некоторых домах. О ситуации «Комсомольская правда – Владивосток» узнала от очевидцев.

Утром в среду, 26 января, местная жительница сообщила об аварии. В районе Пушкинской женщина увидела служебные машины.

Редакция обратилась в пресс-службу МУПВ ВПЭС за информацией. В ведомстве сообщили, что из-за аварии отключили горячую воду в домах по адресу Пушкинская, 21а и 23. Также отметили, что отопление в помещениях есть.

На месте работают специалисты и устраняют неполадку.

По информации «Примводоканала, водоснабжение отсутствует и по другим адресам, а именно:

Вилкова 5а; Давыдова 30а; пр. Острякова 27; Русская 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д; Хабаровская 27, 27а, 29, 31, 31а.

Авария также произошла в районе Эгершельда. Сотни домов остались без света, а некоторые еще и без света.

Напомним, что во вторник, 25 января, на улице Лазо также произошел прорыв труб водоснабжения, из-за чего спуск с Суханова на Светланскую превратился в каток.

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