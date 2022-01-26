Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток26 января 2022 1:47

В полыхающей многоэтажке в Уссурийске скончался мужчина

Причиной могла стать непотушенная сигарета
Ростислав САХАЛИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из окон седьмого этажа здания вырывалось пламя. Архив КП.

Из окон седьмого этажа здания вырывалось пламя. Архив КП.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 25 января, многоэтажку на Горького в Уссурийске объял сильный дым. Загорелась квартира. Пожарные прибыли спустя четыре минуты и обнаружили тело погибшего мужчины 1968 года рождения.

Из окон квартиры на седьмом этаже вырывалось пламя. О возгорании сообщили поздно, и пожар успел развиться, уточнили в пресс-службе МЧС Приморья. Предварительной причиной возгорания специалисты назвали неосторожность при курении.

Всего было задействовано 7 единиц техники и 28 специалистов личного состава. Напомним, в аналогичном сценарии погибли 3 человека в Артеме и Партизанске 20 января. Причиной пожара назвали непотушенную сигарету.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.