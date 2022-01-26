В полыхающей многоэтажке в Уссурийске скончался мужчина

Из окон седьмого этажа здания вырывалось пламя. Архив КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 25 января, многоэтажку на Горького в Уссурийске объял сильный дым. Загорелась квартира. Пожарные прибыли спустя четыре минуты и обнаружили тело погибшего мужчины 1968 года рождения.

Из окон квартиры на седьмом этаже вырывалось пламя. О возгорании сообщили поздно, и пожар успел развиться, уточнили в пресс-службе МЧС Приморья. Предварительной причиной возгорания специалисты назвали неосторожность при курении.

Всего было задействовано 7 единиц техники и 28 специалистов личного состава. Напомним, в аналогичном сценарии погибли 3 человека в Артеме и Партизанске 20 января. Причиной пожара назвали непотушенную сигарету.

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