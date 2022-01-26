Мужчина во Владивостоке похитил экс-сожительницу и с жестоким насилием требовал деньги

С приятелем мужчина вывез бывшую сожительницу в тихое место. Архив КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ужасающее преступление раскрыли сотрудники регионального Следкома во Владивостоке. Двое мужчин похитили бывшую сожительницу одного из них, чтобы требовать деньги за проданную машину. Потерпевшую схватили в районе дома на Раевской.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью. Фигуранты подкараулили женщину, распылили содержимое газового баллончика в лицо, поместили в машину и связали, чтобы привезти в безлюдное тихое место. Экс-бойфренд жестоко издевался над потерпевшей, принуждал к действиям сексуального характера, бил. Женщине ничего не оставалось, как согласиться отдать деньги за проданный автомобиль.

Серьезная ответственность грозит фигурантам по нескольким уголовным статьям: части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

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