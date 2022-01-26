Благодаря «Восточному Порту» у приморских ученых появится модуль для обслуживания морских животных

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

На территории вольерно-исследовательского комплекса Приморского океанариума (бухта Парис острова Русский), являющегося подразделением Национального научного центра морской биологии ДВО РАН имени А.В. Жирмунского в эти дни завершается установка карантинного зимнего модуля. Он предназначен для обслуживания ластоногих млекопитающих – пятнистых тюленей-ларг, находящихся на попечении ученых-океанологов и специалистов океанариума, а также диких морских животных, которым по той или иной причине требуется помощь.

Приобретение компонентов и оборудования для мини-станции профинансировала компания АО «Восточный Порт» в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного с ННЦМБ ДВО РАН на полях VI Восточного экономического форума в 2021 году.

Зимний карантинный модуль будет представлять собой герметичный домик площадью 25 квадратных метров со всеми удобствами для ученых и наблюдаемых животных. Конструкция и устройство блока предполагают теплосберегающий внешний контур, внутренний обогрев помещений, небольшой бассейн для содержания млекопитающих, холодильную камеру с медикаментами и пробами биоматериалов. Комплектация модуля и внутренняя компоновка размещенного в нем оборудования были разработаны специалистами Национального научного центра морской биологии ДВО РАН с учетом местной специфики.

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

– В ближайшие дни рабочие завершат сборку карантинного модуля, и уже на следующем этапе будет проведена гидроизоляция помещений, оборудованы обогреваемые теплые полы и кондиционер, который станет поддерживать комфортную для животных температуру их естественной среды обитания, – рассказал научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Игорь Катин.

Ученый напомнил, что благодаря долговременному сотрудничеству Научного центра морской биологии и крупнейшей на Дальнем Востоке РФ стивидорной компании АО «Восточный Порт», осенью минувшего года приморские океанологи получили уникальную возможность в режиме реального времени, нон-стоп наблюдать за жизнью тюленей-ларг и других представителей фауны, обитающих в западной части Японского моря. Приобретенные портовиками три новейшие поворотные камеры были установлены на одном из островов Дальневосточного морского заповедника. Пляжи острова используются ларгами как лежбища, в том числе во время размножения. Камеры с дистанционным управлением и зумированием позволят разглядеть мельчайшие подробности жизни животных.

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