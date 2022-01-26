Языки пламени и клубы дыма на судне напугали жителей Владивостока

Языки пламени видно даже на большом расстоянии. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В обеденное время 26 января жителей Владивостока напугали огромные клубы черного дыма и яркие всполохи пламени на судне, которое пришвартовано рядом с военным кораблем. Оба судна находятся около причала на Корабельной набережной.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморью, там заявили, что никаких сообщений о пожаре в ведомство не поступало.

Также журналист связался с пресс-службой Тихоокеанского флота, там выясняют, что именно попало в поле зрения людей.

Утверждать о том, что судно горит, пока нельзя, возможно, что это его стандартная «процедура» завести машину, просто в ясный и солнечный день это отчетливо видно даже на большом расстоянии.

Человек осматривает место, откуда идет дым. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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