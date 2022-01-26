"Давай, моя хорошая". Беременную косулю, застрявшую на льду, спасли рыбаки в Приморье

Фото: принтскрин видео, vestiprim

Доблестный поступок рыбаков на льду реки Сучан попал на видео и стал достоянием соцсетей. Мужчины вытащили косулю, которая не могла двигаться на льду.

- Вот косуля упала и не встает. Давай. Вставай. Пойдем, моя хоршая. Ну что ты, отдышалась? Вставай. Ну как тебя дотащить. Давай, я тебе за уши... - говорит мужчина за кадром.

Вероятно, что животное подскользнулась на льду водоема и не могла встать. Когда мужчина донес беднягу до берега, она шустро рванула с водоема. Как заметил автор видео, косуля ждет детенышей.

Приморцы от поступка в восторге. В соцсетях, где опубликовали видео, хвалят героев.

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