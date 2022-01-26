Си Цзиньпин призвал к укреплению связей между Китаем и странами Центральной Азии

Залогом успешного сотрудничества между Китаем и пятью странами Центральной Азии являются принципы взаимоуважения, добрососедства, сплоченности и взаимовыгоды.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на виртуальном саммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и центральноазиатскими странами - Узбекистаном, Казахстаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Китайский лидер поддержал пятерку стран в поиске их собственного пути развития, а также их усилия по защите суверенитета и территориальной целостности. Он выступил за более активную роль центральноазиатских стран на международной арене, и выдвинул ряд предложений по укреплению их связей с Китаем.

В частности, Си Цзиньпин призвал укреплять обмены на высоком уровне, сообщил о намерении Китая импортировать больше центральноазиатских товаров, предложил создать механизм сотрудничества в сфере электронной коммерции и упростить трансграничную торговлю. Он призвал активнее развивать транспортную инфраструктуру между странами, расширять сотрудничество в энергетике и сфере высоких технологий.

Также китайский лидер поддержал усилия по борьбе с терроризмом для обеспечения мира и стабильности в регионе. Он пообещал предоставить странам Центральной Азии в этом году 50 миллионов доз вакцин от COVID-19 и активизировать их совместное производство. В свою очередь лидеры пятерки стран отметили, что с нетерпением ждут поездки на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине, и уверены в успехе спортивного мероприятия.