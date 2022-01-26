МФЦ Приморья ограничили количество услуг из-за опасности коронавируса

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Чтобы исключить большие скопления людей, МФЦ Приморского края ограничил перечень услуг. Теперь в крае приостановили оформление заграничного паспорта, регистрации предприятия. В список ограничений попало также все, что можно сделать с помощью портала Госуслуг.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства, ограничения будут действовать с 25 января по 26 февраля - но даты предварительные. Причина в приближении "пятой волны" коронавируса.

- Продолжится предоставление услуг социального характера, услуг по регистрации права, замене и получению паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации на Госуслугах, получений QR-кода на бумажном носителе и других услуг экстренного характера», – уточнили специалисты, - уточнили в пресс-службе.

Полный список услуг в МФЦ доступен по ссылке. Напомним, в Приморье ввели ряд других ограничений: например, усилили входной контроль на предприятиях.

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