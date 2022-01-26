Ресторанный Фестиваль «Корюшка и Ко»: навага-бургер, паштет из корюшки и гобаожоу из камбалы

Фото: Александр Хардин

Блюдами из зимней рыбы удивляют своих гостей рестораны Владивостока, Благовещенска и Хабаровска во время Фестиваля зимней рыбы «Корюшка и Ко», который проходит на Дальнем Востоке с 20 по 30 января. В фестивальном меню – корюшка, навага, минтай и камбала в авторской интерпретации шеф-поваров.

В этом году участниками Фестиваля стали 20 заведений трех дальневосточных городов, которые предлагают «жареху» из корюшки по 150 рублей за 100 грамм (Владивосток и Благовещенск), по 100 рублей за 100 грамм (Хабаровск), а также авторские блюда из зимней рыбы.

В каждом ресторане можно попробовать от 2 до 4 таких блюд. Организаторы Фестиваля составили ТОП самых необычных.

Шеф-повар ресторана Gastroli Grill Сергей Руденко приготовил для гостей корюшку «Донбури» с баклажаном в азиатском соусе на подушке из отварного риса. Рестораны «Миллионка», «Пхали-Хинкали», Syndicate-Port Cafe, Tbilissimo угощают паштетом из корюшки.

Паштет из корюшки. Фото: Syndicate-Port Cafe

Особое место в меню заведений-участников во время Фестиваля занимают рыбные бургеры: навага-бургер в пабах Brugge Pub и Cat&Clover, бургер с корюшкой и красной икрой в ресторане «ДОМ» (Хабаровск).

Навага-бургер. Фото: Brugge Pub

Весьма необычное предложение сделал гостям фестиваля шеф-повар кафе «Джонка Карефана» Джао Цзююй – гобаожоу из камбалы.

В ресторане Ogonеk гастрономическим хитом стал сельдереевый крем-суп с хрустящей корюшкой, а в гастробаре «Южане» – крокеты из минтая и тархуна.

Сельдереевый крем-суп с хрустящей корюшкой. Фото: Ogonёk

Ресторан PastaMore готовит пасту с зимними рыбами: каннелони с навагой, ньокки с обжаренной корюшкой, равиоли с зимними рыбами. В гастробаре GUSTO подают корюшку с азиатским колоритом – с соусом Мисо-Юдзу, а в кафе Hunter – филе корюшки в азиатском соусе с капустой пак-чой.

Шеф-повар ресторана IVOLGA (Благовещенск) Алексей Сартаков придумал необычный гарнир к народной рыбке и готовит жареную корюшку с пюре из цветной капусты, шпината и картофеля.

Жареная корюшка с пюре из цветной капусты. Фото: IVOLGA

В баре Cantina Gastro Wine можно попробовать камбалу горячего копчения с мандаринами, в пабе Billy’s Pub – шарики фри из корюшки с печеными картофельными дольками и соусом тар-тар.

Камбала горячего копчения с мандаринами. Фото: Cantina Gastro Wine

Ресторан «Пятый океан» угощает любителей зимней рыбы плато из корюшки с соусом 1000 островов, а ресторан «Семь футов» – жареной корюшкой с маринованной капустой.

Единственным и неповторимым десертом фестиваля стал тарт с карамельным кремом и морской солью от эклерной «Вспышка».

Тарт. Фото: эклерная «Вспышка»

Меню всех ресторанов-участников опубликовано в аккаунте Фестиваля в Instagram @prf.festivals.

Фестиваль зимней рыбы придуман и проводится командой проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и Тихоокеанским туристическим союзом с 2019 года.

Следите за новостями фестиваля на официальном сайте smeltfish.pacificrussiafood.ru и в Instagram-аккаунтах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.