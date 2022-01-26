Во Владивостоке на трассе Де-Фриз-Патрокл снизили ограничение скорости до 90 км/ч

Дефризовская трасса. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Во Владивостоке скоро появятся новые дорожные знаки - очевидцы уже заметили, что на трассе дефризовской трассе появились таблички о работе камер видеофиксации. С 1 по 16 километр трассы "Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл" допустимую скорость снизили со 100 до 90 километров в час.

Это подтвердили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Приморью. Дело в том, что на участке за три года произошло более 293 ДТП, в них погибли 11 жителей, а 91 человек был травмирован. Количество поврежденных машин превысило 600.

Специалисты уточнили, что монтаж новых знаков завершается. Напомним, на трассе от поселка Нового на 10, 12 и 14 километрах появились сразу три камеры.

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