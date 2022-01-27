Родильный дом №3 приглашает жительниц Владивостока пройти диагностику по выявлению рака

Мероприятие пройдет в рамках недели борьбы с онкологией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владивостоксий родильный дом №3 2 февраля проведет жительницам города диагностику по выявлению онкологии. Мероприятие приурочено к неделе борьбы с раком. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили в пресс-службе роддома.

Диагностика будет проходить по адресу улица Калинина, 55, с 8:00 до 13:00. Чтобы попасть на прием нужно подняться на второй этаж и найти регистратуру. Там сообщить сотрудникам медицинского учреждения, что вы пришли на обследование в рамках борьбы с раком, взять направление и пойти к врачу.

- Своевременное и правильно проведенное обследование позволяет выявить онкопатологию на ранней стадии, что способствует значительному снижению уровня смертности от рака. Поэтому крайне важно выявлять и корректировать предопухолевые состояния, а также факторы риска, - отметила главный врач роддома №3 Светлана Сагайдачная.

Диагностика включает себя осмотр гинеколога, молочных желез, взятие мазка на атипичные раковые клетки, исследование крови на онкомаркеры, кольпоскопию и УЗИ по показаниям. Все анализы сдаются натощак.

Предварительно записываться на прием не надо. С собой взять паспорт, полис и снилс.

Врачи напоминают, что необходимо проходить регулярные профилактические осмотры, которые помогут выявить рак на ранней стадии.

Профилактические осмотры помогут обнаружить заболевание на ранних стадиях. Фото: пресс-служба родильного дома №3

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