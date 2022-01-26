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Владивосток26 января 2022 11:54

«Андрюха, поехали быстрее»: приморцы встретили тигра прямо на трассе

Дикий полосатый хищник, лежавший на дороге, попал в объектив камеры мобильного телефона в Приморье
София МИХАЙЛОВА
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Фото: скриншот из видео.

Фото: скриншот из видео.

Приморцы заметили тигра на оживленной трассе в регионе. Полосатый красавец без внимания, конечно же, не остался. Ролик опубликовал приморский паблик в «Инстаграм». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что дикий зверь повстречался автомобилистам в районе трассы Яковлевка – Спасск Дальний. Точное местоположение автор ролика не указала. По словам женщины, она и водитель авто направлялись домой, когда пред ними во всей красе предстал тигр.

Хищник неподвижно и вальяжно лежал прямо на трассе. Света фар не испугался, уходить, судя по всему, тоже не планировал. Чего не скажешь об авторе видео:

- Андрюха, поехали быстрее! – скомандовала женщина.

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