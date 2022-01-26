Три человека пострадали в аварии на трассе Хабаровск – Владивосток

Фото: instagram.com/vlad_ork/

Серьезная авария произошла на трассе Хабаровск – Владивосток. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Инцидент случился на 511 километре трассы Хабаровск – Владивосток, в Спасском районе. 51-летний водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки Honda Freed Spike.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили три человека: водители обоих транспортных средств – 51-летний и 25-летний мужчины, а также 20-летняя пассажирка Honda Fit.

Теперь специалистам предстоит выяснить все детали произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.