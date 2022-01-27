На популярной трассе под Владивостоком устроили скачки

Фото: принтскрин, nn_vladivostok

Двух молодых коней заметили на объездной трассе в районе Патрокла. Копытные мешали движению, интересовались машинами, а на одном из видеороликов и вовсе устроили небольшой забег.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. Приморцы переживали за животных: предполагали, что они сбежали от частного владельца. Принадлежность установить не удалось, но, как рассказали в соцсети водители, лошадей уже забрали домой.

За судьбой лошадей наблюдали и волновались за них:

- Срочно звоните в ГИБДД;

- Кошмар, водите аккуратно! - писали жители.

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