Пожар из-за электроприбора унес жизнь двух мужчин в Приморье

Фото: пресс-служба МЧС Приморья

Минувшей ночью трагический пожар охватил частный двухквартирный дом в селе Ивановка в Михайловском районе. На пульт пожарной охраны сообщение поступило в 0:55, и уже через четыре минуты на месте оказались специалисты. Но было слишком поздно: огонь унес жизни двух мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья. Один из мужчин был 1976 года рождения, а личность второго еще не установили. Одна из квартир дома полностью уничтожена на площади в 60 квадратных метров.

- Дознавателями МЧС России отрабатывается несколько версий возникновения пожара, основной из которых является нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Стоит отметить, что в ходе осмотра места пожара был обнаружен электронагревательный прибор кустарного производства, из-за которого, возможно произошел трагический пожар, - уточнили в пресс-службе.

Недавно трагический пожар произошел в Уссуйриске, причиной могла стать непотушенная сигарета.

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