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Владивосток27 января 2022 1:42

Браконьеры охотились в заповедных землях на вертолете в Приморье

Обнаружены останки изюбра. Дело на контроле прокуратуры
Руслан НОВИКОВ
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Охотникам грозит уголовная ответственность. Архив КП

Охотникам грозит уголовная ответственность. Архив КП

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В национальном парке "Зов Тигра" в Приморье неизвестные незаконно охотились - сотрудники нашли разделанные останки изюбра. Предполагается, что нарушители могли охотиться с вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела. Ведется расследование, ход и результаты которого находятся на контроле прокуроров Ольгинского района.

За незаконную охоту на особо охраняемой территории виновным грозит штраф до пятисот тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на такой же срок.

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