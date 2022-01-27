В Приморье стая волков вышла к людям, чтобы полакомиться

Волков обнаружили в Михайловском районе. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Жители Михайловского района утверждают, что заметили волков. И не двух или трех, а целых девять. Видео очевидцы выложили в социальные сети. Увиденные кадры бурно обсуждаются приморцами.

На кадрах ролика видно несколько силуэтов, которые куда-то бегут. Автор видео утверждает, что это волки, и насчитал девять голов.

В комментариях люди говорят, что видео было снято у Солдатской сопки. Также приморцы предполагают, что где-то поблизости находится ферма, и именно в ее сторону бегут хищники.

- Есть нечего, вот и выходят к людям.

Однако некоторые думают, что это вовсе не волки, а кабаны или козы.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с Охотнадзором. Первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый сообщил, что в Михайловском районе действительно обитают волки и на Приханкайской низменности они встречаются часто.

Напомним, что осенью 2021 года волка видели жители села Прохладное. Многие уверяли, что хищник дружелюбный, а другие сомневались в его чистокровности.

И все же тигры встречаются в Приморье чаще, чем волки. В среду, 26 января, полосатого зверя повстречали автомобилисты в районе трассы Яковлевка – Спасск Дальний.

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