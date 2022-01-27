Завалилась прямо перед нами: на одной из дорог в Приморье рухнула фура, груз сковал трассу

Фото: принтскрин видео, artem.news.plus

Дорога в районе СТК "Тещин язык" в сторону из Артема блокирована. Виной тому стало ДТП с большегрузом: фура с грузом рухнула на трассу.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Одна из водителей в комментариях, где опубликовали кадры, подтвердил место:

- Перед нами прям завалилась! Пробка сейчас - мрак.

О пострадавших не сообщается, погибших нет. Вероятно, что причиной ДТП стало превышение скорости. Напомним, во Владивостоке недавно с косогора рухнул большегруз - он придавил несколько припаркованных автомобилей.

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