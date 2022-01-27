Глава минсельхоза в Приморья: к концу году закроем нашу потребность в свинине

Производство за год выросло на 260% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье за минувший год произвели больше 26 тысяч тонн свинины - это позволит в 2023 году выйти на экспорт мяса в регионы-соседи в ДФО, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Уже в этом году край планирует обеспечить жителей свининой по доступной цене. Как рассказал министр сельского хозяйства Приморья, поголовье увеличилось до 310,7 тысяч, а рост по производству свинины по сравнению с 2020 годом составил 260%. Инвест-проекты реализуют резиденты ТОР "Михайловский".

- Промышленное производство свинины в крае прекратилось в 1992 году. В «нулевых» были построены примитивные китайские свинокомплексы в Октябрьском округе и Уссурийске. И только с созданием высокотехнологичных комплексов в ТОР «Михайловский» в регионе началось настоящее возрождение промышленного производства мяса, - подчеркнул Бронц.

Самый крупный поставщик - "РусАгро-Приморье" - планирует обеспечить свининой 80% жителей Дальнего Востока. На созданном свиноводческом комплексе побывал корреспондент "Комсомолки".

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