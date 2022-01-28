Расследовали изнасилование, а узнали о похищении: жертву преступников разыскивают в Приморье

В Приморье мужчину увезли в багажнике авто
Фото: Александр РОГОЗА
Во время расследования дела об изнасиловании в Приморье следователи нашли интересное видео. Преступники избивают мужчину, которого затем заталкивают в багажник авто и вывозят в неизвестном направлении.
Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», преступление произошло в Кировском районе Приморья, где в одном из сел местный житель подвергся сексуальному насилию. Подозреваемого в преступлении задержали, но в ходе расследования выяснились новые подробности.
При просмотре его смартфона оперативники обнаружили интересное видео. На кадрах запечатлено, как подозреваемый с друзьями избивают неизвестного мужчину, которого затем заталкивают в багажник авто и увозят в неизвестном направлении.
Личность пострадавшего пока установить не удалось. Полицейские занимаются поисками избитого мужчины и выясняют его судьбу. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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