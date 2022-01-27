Светлая память: в Приморье ушел из жизни достойный государственный деятель

Сергей Лелюхин. Фото: fishnews

Во Владивостоке 29 января пройдет прощание с известным государственным деятелем, Лелюхиным Сергеем Егоровичем. Он скончался на 68-ом году жизни.

Сергей Егорович - государственный советник Российской Федерации 3 класса, кандидат экономических наук. Трудился в должности заместителя генерального директора банка, руководителя экономической безопасности в правительстве Приморья, был директором Института международных образовательных программ МГУ имени Невельского. С 2014 по 2022 год являлся гендиректором ЗАО "Дальневосточная рыбная биржа", а также АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом".

Прощание пройдет во Владивостоке в 12:30 в Траурном зале "Тихая обитель" (проспект Столетия Владивостока, 57). Редакция присоединяется к соболезнованиям.

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