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Владивосток27 января 2022 8:59

Светлая память: в Приморье ушел из жизни достойный государственный деятель

Федеральный инспектор Приморья скончался на 68-ом году жизни
Ростислав САХАЛИНОВ
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Сергей Лелюхин. Фото: fishnews

Сергей Лелюхин. Фото: fishnews

Во Владивостоке 29 января пройдет прощание с известным государственным деятелем, Лелюхиным Сергеем Егоровичем. Он скончался на 68-ом году жизни.

Сергей Егорович - государственный советник Российской Федерации 3 класса, кандидат экономических наук. Трудился в должности заместителя генерального директора банка, руководителя экономической безопасности в правительстве Приморья, был директором Института международных образовательных программ МГУ имени Невельского. С 2014 по 2022 год являлся гендиректором ЗАО "Дальневосточная рыбная биржа", а также АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом".

Прощание пройдет во Владивостоке в 12:30 в Траурном зале "Тихая обитель" (проспект Столетия Владивостока, 57). Редакция присоединяется к соболезнованиям.

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