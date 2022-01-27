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Владивосток27 января 2022 11:07

Число ушедших на карантин классов в школах Владивостока резко увеличилось вдвое

Также закрылась и еще одна группа в детском саду города
София МИХАЙЛОВА
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Фото: УКЛАДОВ Олег.

Фото: УКЛАДОВ Олег.

Количество переведенных на дистанционное обучение классов в школах Владивостока за последние сутки увеличилось вдвое. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, по данным ведомства, на четверг, 27 января, закрыто 16 групп в 14 детских садах. Накануне «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала о закрытии 15 групп в 13 учреждениях, число переведённых на дистанционный формат обучения классов муниципальных школ увеличилось за сутки в два раза – с 16 классов в 11 школах до 32 в 13.

Напряженная обстановка сложилась из-за роста заболеваемости коронавирусом. Напомним, только за прошедшие сутки в регионе заразились Covid-19 406 человек.

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