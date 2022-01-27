Число ушедших на карантин классов в школах Владивостока резко увеличилось вдвое

Фото: УКЛАДОВ Олег.

Количество переведенных на дистанционное обучение классов в школах Владивостока за последние сутки увеличилось вдвое. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, по данным ведомства, на четверг, 27 января, закрыто 16 групп в 14 детских садах. Накануне «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала о закрытии 15 групп в 13 учреждениях, число переведённых на дистанционный формат обучения классов муниципальных школ увеличилось за сутки в два раза – с 16 классов в 11 школах до 32 в 13.

Напряженная обстановка сложилась из-за роста заболеваемости коронавирусом. Напомним, только за прошедшие сутки в регионе заразились Covid-19 406 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram