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Владивосток27 января 2022 23:37

Все стоят в аварийке: ужасное ДТП случилось утром под Владивостоком

Авария на низководном мосту во Владивостоке сковала трассу
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: принтскрин, dpskontrol125rus

Фото: принтскрин, dpskontrol125rus

ДТП произошло утром на низководном мосту в сторону трассы Де-Фриз-Седанка. Капот пострадавшего легкового автомобиля разбит, на дороге образовался затор. Одна полоса стоит колом: несколько машин не двигаются и ожидают в аварийном режиме.

Об этом "КП-Владивосток" стало известно из соцсетей. На месте уже работают сотрудники ГИБДД, предварительная причина аварии - превышение скорости. Обстоятельства уточняются, о пострадавших не сообщается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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