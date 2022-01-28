Все стоят в аварийке: ужасное ДТП случилось утром под Владивостоком

Фото: принтскрин, dpskontrol125rus

ДТП произошло утром на низководном мосту в сторону трассы Де-Фриз-Седанка. Капот пострадавшего легкового автомобиля разбит, на дороге образовался затор. Одна полоса стоит колом: несколько машин не двигаются и ожидают в аварийном режиме.

Об этом "КП-Владивосток" стало известно из соцсетей. На месте уже работают сотрудники ГИБДД, предварительная причина аварии - превышение скорости. Обстоятельства уточняются, о пострадавших не сообщается.

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