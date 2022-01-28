В Арсеньеве появится новый горнолыжный курорт на базе краевой школы Олимпийского резерва

Инвестпроект реализуют в рамках концессии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Арсеньеве планируют создать полноценный горнолыжный курорт, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Инвестпроект (концессия с частным подрядчиком) будет создан на базе краевой школы Олимпийского резерва "Белая гора", в эту структуру войдут база на горе Обзорной и база "Салют". До 2025 года протяженность лыжни увеличится до 11 километров, появятся подъемники, гостиницы, парковки. Более того, на втором на объекте оборудуют еще 18 километров трасс на северо-западном склоне.

Напомним, в первом квартале 2022 года планируется сдача Олимпийской базы для гребли - ее ждали больше десяти лет.

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