В Арсеньеве появится новый горнолыжный курорт на базе краевой школы Олимпийского резерва

Инвестпроект реализуют в рамках концессии
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Арсеньеве планируют создать полноценный горнолыжный курорт, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Инвестпроект (концессия с частным подрядчиком) будет создан на базе краевой школы Олимпийского резерва "Белая гора", в эту структуру войдут база на горе Обзорной и база "Салют". До 2025 года протяженность лыжни увеличится до 11 километров, появятся подъемники, гостиницы, парковки. Более того, на втором на объекте оборудуют еще 18 километров трасс на северо-западном склоне.
Напомним, в первом квартале 2022 года планируется сдача Олимпийской базы для гребли - ее ждали больше десяти лет.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.