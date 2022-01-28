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Владивосток28 января 2022 0:01

Мужчина в Приморье в неумелой попытке угона сжег автомобиль 83-летнего пенсионера

Предыдущий срок фигурант отбыл совсем недавно
Ростислав САХАЛИНОВ
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Подозреваемый задержан. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Подозреваемый задержан. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Находке 30-летний мужчина на Постышева провернул неудачную попытку угона, которая еще и попала на камеры. Присвоить чужой автомобиль не удалось, потому что тот загорелся, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Как стало известно "КП-Владивосток", 83-летний пенсионер рассказал полиции, что его машину подожгли. Удалось разыскать подозреваемого: им оказался уже судимый за особо тяжкие преступления житель Забайкалья.

Будучи пьяным, он помощью зажигалки попытался зачистить провода зажигания, чтобы завести машину. Как видно на кадрах с камеры наблюдения, почти сразу повалил плотный дым.

Расследование продолжается. Помимо уголовной ответственности, жителю придется возместить ущерб.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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