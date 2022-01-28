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Владивосток28 января 2022 0:33

"Чуть не раскатал": столкновение с пешеходом во Владивостоке попало на видеорегистратор

"Водитель что, спал?" - бурно реагируют жители
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: принтскрин, pdd_kontrol25

Фото: принтскрин, pdd_kontrol25

Утром во Владивостоке удалось предотвратить аварию. В районе стадиона "Строитель" (проспект Столетия Владивостока, 30) на пешеходном переходе житель переходил дорогу, когда в него влетела легковушка. Водитель затормозил в последний момент, слегка задев пешехода.

Об этом стало известно из соцсетей, где опубликовали кадры. Приморцы бурно обсуждают момент столкновения: большинство считают, что водитель не проснулся.

- Даже габариты не включил, спит еще?;

- Жесть! Куда смотрит шофер? Такое чувство, что в конце еще газу прибавил.

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