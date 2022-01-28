Обновленные данные по COVID-19 в Приморье

Ежедневная заболеваемость коронавирусом в Приморье уверенно увеличивается
Фото: Милана СОКОЛ
В Приморье не спадает темп ежедневной заболеваемости коронавирусом. Заразились еще 423 человека за сутки, всего зафиксировали 110 952 случая заболевания, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Выздоровели 488 жителей, а за весь период пандемии - 94 868. К сожалению, еще четверо жителей скончались, всего инфекция погубила 1 692 человека.
Продолжается кампания массовой вакцинации. Привито как минимум первым компонентом 961 038 человек, 3447 за минувшие сутки. Напомним, в крае зафиксировано заражение "омикроном" - новым штаммом коронавируса.
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