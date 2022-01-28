Очередная аномалия? Удивительные насекомые в зимнем лесу вновь ошарашили приморцев

Жители нашли пчел на прогулке. Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Летние" насекомые удивили жителей в зимнем лесу в районе окрестностей села Раздольное в Приморье. На кадрах, опубликованных в соцсети, рой пчел как ни в чем бывало кружится вокруг заснеженного дерева.

В действительности пчелы не впадают в спячку зимой, однако тщательно готовят свои домики к холодам, следует из открытых источников. Иными словами, увидеть активных пчел на морозе, а не в заделанных прополисом норках - все-таки удивительное явление.

В комментариях жители рассказали, что, хоть и редко, но тоже замечали пчелок в лесу. По словам очевидцев, они активны в полдень, когда максимально светло и тепло, но с приближением вечерних морозов быстро прячутся.

- Арктические пчелы... Еще бы назвал суровые, приморские, - написал житель.

Напомним, этой зимой приморцы часто публикуют "летние" находки. В январе в районах приморья обнаружили живого клеща и божьих коровок.

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