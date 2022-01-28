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28 января 2022 2:28

Телефонный террорист сообщил о готовящемся взрыве на борту самолета Владивосток-Москва

Звонившего сейчас ищут
Марк КАПУСТИН
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Телефонный террорист угрожал взорвать самолет

Телефонный террорист угрожал взорвать самолет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность телефонного хулигана, сообщившего о возможном взрыве на борту пассажирского лайнера. По словам злоумышленника, бомба должна была сработать после двух часов полета.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», информация о возможном теракте поступила в дежурную диспетчерскую службу в Артеме 25 января. Неизвестный мужчина сообщил, что в вылетающим утром самолете из Владивостока в Москву заложено взрывное устройство. После двух часов полета оно якобы сработает и лайнер будет уничтожен.

Информацию о тревожном сообщении незамедлительно передали стражам порядка, которые вместе с кинологом обследовали самолет. К счастью, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Полицейские сейчас ищут телефонного хулигана. За ложное сообщение о возможном акте терроризма мужчине грозит крупный штраф и до восьми лет лишения свободы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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