Телефонный террорист сообщил о готовящемся взрыве на борту самолета Владивосток-Москва

Телефонный террорист угрожал взорвать самолет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность телефонного хулигана, сообщившего о возможном взрыве на борту пассажирского лайнера. По словам злоумышленника, бомба должна была сработать после двух часов полета.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», информация о возможном теракте поступила в дежурную диспетчерскую службу в Артеме 25 января. Неизвестный мужчина сообщил, что в вылетающим утром самолете из Владивостока в Москву заложено взрывное устройство. После двух часов полета оно якобы сработает и лайнер будет уничтожен.

Информацию о тревожном сообщении незамедлительно передали стражам порядка, которые вместе с кинологом обследовали самолет. К счастью, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Полицейские сейчас ищут телефонного хулигана. За ложное сообщение о возможном акте терроризма мужчине грозит крупный штраф и до восьми лет лишения свободы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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