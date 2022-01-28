Во Владивостоке устранят 25 очагов аварийности на дорогах

Список мест скорректируют в ближайшее время Фото: Сергей БАЛАНОВ

В этом году во Владивостоке 25 очагов аварийности - вопрос обсудили совещании совместно с главой города Константином Шестаковым, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", каждый участок, где произошло больше одного ДТП, поручили проанализировать. Чтобы снизить аварийность, в "опасных" местах установят светофоры, новые знаки, проведут реконструкцию и ремонт, в зависимости от результата анализа. В список вошли 25 адресов, но число может быть скорректировано. Места утвердят в ближайшее время.

По информации ГИБДД УМВД Приморья, во Владивостоке сократилась аварийность за год на 26,8% - итого 735 аварий. Однако остаются места, где ДТП происходят регулярно.

- Так, одним из главных очагов аварийности в городе остается проспект 100-летия Владивостока <...> К примеру, из-за несоблюдения скоростного режима нередко в районе остановки «Академическая» автолюбители, не справившись с управлением, врезаются в опоры освещения. Из-за ударов большой силы страдают люди. Есть и летальные случаи, - сообщили в пресс-службе.

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