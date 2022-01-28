"Страшно смотреть": вмерзшая в лед крупногабаритная находка озадачила рыбаков в Приморье

Фото: принтскрин видео, primorye_online

Находка во льду озера Ханки впечатлила рыбаков. Четыре колеса неизвестного транспорта торчат изо льда на водоеме - мужчины за кадром утверждают, что это джип.

Об этом "КП-Владивосток" стало известно из соцсетей. Неясно, каким образом транспорт оказался во льду и когда, но на кадрах видно, что снег успел его полностью замести. В комментариях приморцы разделились во мнениях: кто-то осудил рыбаков, кто-то утверждает, что это и вовсе лишь телега трактора.

- "У кого-то горе, а вы мародерствуете!";

- "Страшно смотреть такие видео";

- Можно достать еще, время есть, разморозить" - пишут жители.

Напомним, выезд транспорта на лед категорически запрещен. Зимой этого года уже несколько автомобилей провалились под лед.

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