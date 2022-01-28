Царь на Lexus разъежал по прогулочному скверу в Приморье, спихнув вину на GPS

Фото: пресс-служба УМВД Приморья // chernosliv18

В Уссурийске составлен протокол на водителя, грубо нарушевшего правила дорожного движения. В соцсетях растиражировали видео, на котором хозяин Lexus разъезжает по скверу для прогулок пешеходов на улице Тимирзяева, сообщили в пресс-службе УМВД ГИБДД Приморья.

Все произошло 19 января, личности нарушителя установили: 37-летний водитель пояснил, что ехал в магазин по онлайн-навигатору, а тот случайно привел его на пешеходную зону. Однако незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому приморцу вынесен административный штраф.

При этом в комментариях под публикацией, где опубликовали видео (chernosliv18), часть жителей не увидела в поступке чего-то криминального:

- Это случайность, он разве создал аварию или коллапс? Разве там есть знаки, запрещающие проезд?

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