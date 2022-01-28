Медучреждение в Артеме продавало сертификаты о вакцинации по 8 тысяч рублей

Один из подозреваемых хотел купить сертификаты дочерям, другой - родителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередное резонансное дело в сфере вакцинации всколыхнуло Приморье. Следком обнаружил медучреждение в Артеме, в котором систематически продавали сертификаты о вакцинации - за деньги саму прививку, конечно, не ставили. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", стоимость одного сертификата варьировалась в пределах восьми тысяч рублей. Минувшим летом один из обвиняемых договорился со знакомым о взятке в больницу, чтобы приобрести сертификаты для своих дочерей, как уже писала "Комсомолка".

"Мимо кассы" пройти хотел и второй взяткодатель и передал 32 тысячи рублей за сертификаты для себя, жены и родителей. Дело произошло уже в октябре 2021 года. Отметим, в промежутках между эпизодами в Артеме попался еще один покупатель QR-кода, однако точно неизвестно, причастны ли подозреваемые посредники к этому случаю.

В итоге в отношении трех человек - двух антипрививочников и посредника возбудили уголовные дела по части 2 статьи 291.1 УК РФ и части 3 статьи 291 УК РФ - посредничество во взятке и дача взятка должностному лицу. К слову, максимальная санкция для второй статьи - до трех лет лишения свобода и выплата штрафа в 30-кратном размере от суммы взятки.

- Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе.

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